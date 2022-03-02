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У Херсон уночі увійшли російські війська, вони захопили річковий порт і залізничний вокзал

Росіяни грабують магазини.

У Херсон уночі увійшли російські війська, вони захопили річковий порт і залізничний вокзал
Фото: Херсон

У Херсон вночі увійшли російські окупанти, вони захопили річковий порт і залізничний вокзал. Про це повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв. 

Водночас над будівлею ОДА висить український прапор, повідомляють місцеві мешканці. "Росіяни зараз у місті повсюди. Але захопити владу вони поки що не намагалися. Більше атакували наші магазини. Таке враження, що в них закінчилися будь-які ресурси, резерви і вони зайшли в місто, щоб вижити. Місцевим вони кажуть одне: сидіть вдома, ховайтеся. У місті дуже сильно відчувається напруга", - переказують місцеві.

Чутно поодинокі вибухи і постріли.

Мер Колихаєв також попросив президента України організувати зелений коридор для того, щоб "зібрати сотні трупів у районі міста". У Херсон також потрібно привезти продукти - склади розташовані за межами міста.

У коментарі "Радіо Свобода" Колихаєв уточнив, що загиблі та поранені є і серед військових, і серед мирного населення. Російські терористи стріляють у школи, багатоповерхівки, у місті пролунало багато вибухів.

Вікторія ҐуерраВікторія Ґуерра, журналістка, заступниця головного редактора
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