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На Сумщині українські військові знешкодили 180 одиниць ворожої техніки

Техніка була знищена біля села Пустовійтівка Роменського району та села Бішкинь

На Сумщині українські військові знешкодили 180 одиниць ворожої техніки

На Сумщині українські військові знешкодили 180 одини ворожої техніки. Про це повідомляє голова Сумської ОДА Дмитро Живицький

Як зазначає Живицький, український байрактар знешкодив 80 одиниць техніки іля с. Пустовійтівка Роменського району. Ще 100 одиниць танків та БТР було знищено біля села Бішкинь.

"Сьогодні ми - єдині: тероборона, волонтери, медики, правоохоронці, комунальники, влада. Ми - єдиний фронт.Сумщина – північний форпост України! Оборона Сумщини – це оборона всієї країни. Ми зупиняємо ворога на кордоні", - зазанчив Живицький.

Нагадаємо, що під Лебедином було знищено колону ворожої техніки, включаючи "гради".

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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