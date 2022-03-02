Білоруські війська приведені у бойову готовність, — Міноборони

Республіка Білорусь надає допомогу у розміщенні на своїй території військ та озброєння Росії.

Про це повідомляє Міністерство оборони .

"В подальшому, імовірно, Білорусь може підтримати російських загарбників у російсько-українській війні та сприяти досягненню цілей окупантів", — йдеться у повідомленні.

З 24 лютого 2022 року з території Білорусі систематично наносяться ракетні удари по військовим та цивільним об’єктам в Україні. За інформацією Міноборони, "білоруські війська приведені у бойову готовність та знаходяться в районах зосередження максимально наближених до державного кордону України".

"Протягом поточної доби, за даними розвідки, зафіксовано значну активність авіаційної техніки. Крім того, помічнно рух колон автомобільної техніки з продовольством та боєприпасами в районі населених пунктів Барановичи, Ляховичи та Пінськ".

Окрім того, російські війська готуються запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію і вже почали руйнувати ретрансляційних веж стільникового зв’язку. 1 березня 2022 року нанесено ракетний удар по телевежі міста Києва.

У Міноборони підкреслюють, що російська армія продовжує нехтувати нормами Міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій.

Утім, "угруповання Збройних Сил України здійснюють оборону визначених рубежів та наносять противнику нищівної поразки на всіх напрямках", — пишуть у Міноборони.

Нагадаємо, 1 березня на територію України зайшли білоруські війська.