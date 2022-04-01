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СБУ спростовує витік інформації про китайську кібератаку на Україну в лютому

"Жодне розслідування з цього приводу не ведеться".

СБУ спростовує витік інформації про китайську кібератаку на Україну в лютому
Фото: Depositphotos/darknula

Служба безпеки України не надавала ЗМІ жодної інформації про кібератаку з Китаю та не має жодного стосунку до заяв, оприлюднених виданням The Times.

"Служба безпеки України не надавала ЗМІ будь-якої офіційної інформації про те, що нібито напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну на наші військові та інші ресурси було проведено кібератаки з Китаю. Тож СБУ не має відношення до висновків, які оприлюднили журналісти видання The Times. В СБ України наразі немає таких даних і жодне розслідування з цього приводу не ведеться", - заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Раніше сьогодні британське видання The Times повідомило, що китайські урядові хакери провели низку кібератак на українські військові та енергетичні об’єкти напередодні початку повномасштабного вторгнення російських військ 24 лютого. Інформація про це нібито надійшла від неназваного посадовця СБУ та містить посилання на внутрішні документи служби.

Автори матеріалу припускають, що, ймовірно, звіти підготувала розвідка іншої країни. За цими документами, йдеться про низку кібератак на більш як 600 веб-ресурсів, пов’язаних з Міністерством оборони України та інших органів влади, у період 20-23 лютого.

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