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"Слуги народу" та Буймістер пропонують змінити початок тексту державного гімну України

Від "слуг" проєкт закону подали Юнаков і Мазурашу.

"Слуги народу" та Буймістер пропонують змінити початок тексту державного гімну України
Буймістер Людмила
Фото: 5ю

У Верховній Раді зареєстровано два законопроекти щодо внесення змін до тексту Державного Гімну України.

Про це повідомляє телеканал Рада.

Йдеться про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний Гімн України" (№7162 (ініціатор законопроекту - позафракційний нардеп Людмила Буймістер) та альтернативний до нього законопроект з аналогічною назвою №7162-1 (ініціатори - "слуги народу" Іван Юнаков та Георгій Мазурашу).

У пояснювальній записці автори зазначають, що ухвалення їхнього законопроекту та викладення Державного Гімну України в новій редакції "ознаменує новий історичний етап розвитку Української держави, її народу та нації, закріпить перемогу в боротьбі за існування та захист незалежності".

В обох законопроєктах йдеться про зміни на початку тексту гімну.

"Метою та основним завданням проекту Закону є викладення в новій редакції два перших рядки куплету Державного Гімну України, а саме: «Переможе Україна! І слава, і воля, Бо нам, браття молодії, усміхнулась доля». Відтак в Державному Гімні звучатиме така важлива всій нації українців фраза – Переможе Україна", - йдеться у пояснювальній записці до проєкту Буймістер.

А Юнаков і Мазурашу на противагу затвердженому тексту авторства Павла Чубинського пропонують наступну редакцію:

"Процвітає України, її слава й воля! Вже нам, браття українці, усміхнулась доля! Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці, Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці".

Нагадаємо, що у місті Мелітополь представники російської “комендатури” збирають голів ОСББ і пропонують повідомляти про те, “де живуть фашисти”. Під поняття “фашисти” підпадають всі, хто зберігає чи демонструє прапор або герб України.

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