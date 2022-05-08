Росія атакувала Одесу трьома ракетами, зруйнована зона відпочинку

Росія атакувала Одесу трьома ракетами. Про це повідомила начальниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталя Гуменюк, інформує Суспільне.Одеса.

"Одну з ракет збила ППО, дві інші влучили в житловий район та зруйнували зону відпочинку. На місці виникла пожежа. Під завалами опинилися близько 300 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

Фото: Суспільне.Одеса

Фото: Суспільне.Одеса

Фото: Суспільне.Одеса

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що внаслідок обстрілу поранення отримала молода дівчина.

Готельним комплексом, у який поцілила російська ракета, володіла фірма у минулому депутата Одеської облради від Партії регіонів Сергія Демидова, повідомляли раніше Схеми. Через мільйонні борги у 2010 році комплекс оформила на себе німецька фірма. Її уповноважена особа Людмила Шумахер, у минулому московська вчителька. Однак Схеми зазначають, що Сергій Демидов і після угоди називав себе радником гендиректора німецького підприємства, відтак, ймовірно, через угоду він вивів свою власність на закордонну фірму.

Нагадаємо, що з вечора 8 травня до ранку 10 травня в Одесі діятиме подовжена комендантська година. У цей час заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.