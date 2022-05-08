"Азов" повідомив про вбивство російською армією 25 тисяч маріупольців

Під час блокади Маріуполя російська армія вбила в місті 25 тисяч осіб. Про це заявив офіцер управління розвідки, боєць полку "Азов" Ілля Самойленко під час пресконференції.

"Захоплення Маріуполя відбувається останніх майже 2,5 місяці... політики зараз відзначають евакуацію кількох десятків, кількох сотень людей. При цьому 25 тисяч людей вбила російська армія", -сказав офіцер.

Він наголосив, що нинішня ситуація в Маріуполі – унікальна у військовій історії.

"Така облога, таке захоплення відбувалися так довго, і з такою кількістю жертв як серед військових ворога, (...) так і значних втрат серед мирного населення", – уточнив офіцер управління розвідки.

Він також заявив, що йому відомо про масові заховання вбитих жителів, величезні братські могили на більш як 10 тисяч цивільних, що підтверджено даними супутникових знімків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель щонайменше 20 тисяч жителів Маріуполя.