"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста

Офіцер управління розвідки “Азову” Ілля Самойленко розповів, як командир 36 бригади морпіхів намагався втекти з Маріуполя. Про це він розповів під час пресконференції бійців “Азову”.

“Можна відмовитися виконувати наказ. Думати лише про власне життя, а не про свій обовʼязок. Це саме те, що трапилося з командиром 36 бригади морпіхів (йдеться про Володимира Баранюка - ред.). Він просто відмовився виконувати наказ і спробував втекти з міста з невеличкою групою справних танків, БМП і боєприпасами. Він намагався пробитися. Ситуація така, що ми більш ніж за 100 км від наших початкових позицій. Прорватися неможливо, під час цього прориву командира 36 бригади загинув один солдат. Але якщо думатимеш тільки про своє життя, то звісно робитимеш все можливе. Хоч це сором”, - зазначив Самойленко.

Нагадаємо, раніше заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар (Калина) зазначив, що бійці полку не здаватимуться у полон.