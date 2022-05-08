"Азов" звернувся до світу: забудьте про російський газ, нам потрібно більше військової підтримки

Бійці полку “Азов” закликали світ забути про російський газ і збільшити військову підтримку України, щоб зупинити росіян в Україні. Про це під час пресконференції “Азову” заявив офіцер розвідки Ілля Самойленко.

“Друзі, прокиньтеся і забудьте про російський газ. Зараз ми маємо зупинити росіян зараз в Україні”, - зазначив Самойленко. Він додав, що Україна була готова до нападу Росії, проте не готовим виявився світ.

“Говорити з ними — не працює, тільки битися. Я вдячний за економічну та військову підтримку України. Але цього недостатньо, нам потрібно більше військової підтримки. Тому що Україна зараз — це щит Європи. Ми вкотре бʼємося за західний світ”, - резюмував Самолейнко.