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"Азов" звернувся до світу: забудьте про російський газ, нам потрібно більше військової підтримки

Світ виявився не готовим до російського вторгнення в Україні, вважає боєць "Азову".

"Азов" звернувся до світу: забудьте про російський газ, нам потрібно більше військової підтримки
Фото: скріншот

Бійці полку “Азов” закликали світ забути про російський газ і збільшити військову підтримку України, щоб зупинити росіян в Україні. Про це під час пресконференції “Азову” заявив офіцер розвідки Ілля Самойленко. 

“Друзі, прокиньтеся і забудьте про російський газ. Зараз ми маємо зупинити росіян зараз в Україні”, - зазначив Самойленко. Він додав, що Україна була готова до нападу Росії, проте не готовим виявився світ. 

“Говорити з ними — не працює, тільки битися. Я вдячний за економічну та військову підтримку України. Але цього недостатньо, нам потрібно більше військової підтримки. Тому що Україна зараз — це щит Європи. Ми вкотре бʼємося за західний світ”, - резюмував Самолейнко.

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