У "Азова" ще є зброя і їжа, щоб боротися з російськими військами, - офіцер

У полку “Азов” та захисників Маріуполя ще є певні запаси їжі та зброї, щоб продовжувати боротьбу з російськими військами. Про це заявив:офіцер управління розвідки з полку "Азов" Ілля Самойленко на пресконференції, повідомляє “Українська правда”.

"Ми все ще маємо провізію, ми все ще маємо зброю, нам, можливо, бракує військової техніки та важкої артилерії, проте ми й не можемо застосувати артилерію зараз, бо це надто близько до самого міста. Ви розумієте, що я маю на увазі.

Росія досі не перестала використовувати артилерію, але ми не можемо цього робити.

Наші ресурси тут обмежені. Усе наше постачання обмежене, бо ми не отримуємо жодного поповнення запасів, ми воюємо на своєму вже майже два з половиною місяці”, - розповів Самойленко.

Він зазначив, що не може говорити про все з міркувань безпеки.

“У нас все ще є вода, у нас ще є амуніція, все ще є персональна зброя – ми будемо битися до найкращого вирішення ситуації”, - зазначив офіцер.

Нагадаємо, за словами Самойлова, “Азов”, що наразі базується на “Азовсталі”, яку нещадно атакують російські війська, має чотири варіанти дій: відкласти зброю і сидіти в очікування, намагатися втекти, здатися чи боротися. Бійці обрали останній. Полон для “Азову” означатиме смерть.