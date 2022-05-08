На зустрічі з Зеленською була тільки прес-служба Білого дому.

Перша леді США Джилл Байден на словацько-українському прикордонному переході у м Вишнє Німецьке, 8 травня 2022 року

Перша леді США Джил Байден знаходилася з візитом в Ужгороді. Про її поїздку не повідомляли.

Зокрема, 8 травня вона зустрілася в Ужгороді з українською першою леді Оленою Зеленською, повідомляє УНІАН.

Відмітно, що це сталося в День Матері. Зокрема, Джил Байден і Олена Зеленська відвідали школу в Ужгороді, де розселили внутрішньопереміщених осіб з областей України, де тривають бойові дії.

Фото: EPA/UPG Перша леді США Джилл Байден на словацько-українському прикордонному переході у м Вишнє Німецьке, 8 травня 2022 року

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Окрім відвідування Ужгороду поїздка передбачала також зупинки в словацьких містах. Візит в Ужгород не анонсувався і тримався в таємниці. Він був закритий для ЗМІ. На зустрічі була тільки прес-служба Білого дому. Нині Джил Байден вже покинула територію України.

Нагадаємо, що Олена Зеленська закликала міжнародних партнерів активніше надавати допомогу з озброєнням. Вона наголосила, що вдячна за гуманітарну допомогу, але Україна потребує і озброєння.