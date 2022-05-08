"Азов": наказ командування - тримати оборону

Полк "Азов" та захисники Маріуполя, що знаходяться на заводі "Азовсталь", тримають зв'язок з командуванням. Про це під час пресконференції бійців "Азову" заявив офіцер розвідки Ілля Самойленко.

"У нас є зв'язок з командуванням. Наказ командування - тримати оборону", - зазначив Самойленко, зазначивши, що наразі не повідомлятиме деталей.

Нагадаємо, заступник командира полку Нацгвардії "Азов" Святослав Паламар (Калина) закликав політиків посилити зусилля щодо режиму припинення вогню та евакуації з Азовсталі.

Відзначимо також, що з території заводу Азовсталь вивели всіх жінок, дітей та літніх людей. На територію заводу прорвалися російські військові.