ЗСУ знищили російський катер біля острова Зміїний
ЗСУ знищили російський катер біля острова Зміїний
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
"Повернись живим" за добу зібрали 30 млн гривень на "літачок" для армії
"Повернись живим" за добу зібрали 30 млн гривень на "літачок" для армії
Загинув засновник “Українського легіону” Святослав Стеценко
Загинув засновник “Українського легіону” Святослав Стеценко
7-9 травня комендантська година на Полтавщині триватиме з 21.00 по 7.00, - Лунін
7-9 травня комендантська година на Полтавщині триватиме з 21.00 по 7.00, - Лунін
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Пішов з життя мер окупованого Токмака на Запоріжжі
Пішов з життя мер окупованого Токмака на Запоріжжі
Росіяни обстріляли ракетами місто Карлівка в Полтавській області, пошкоджено інфраструктуру (оновлено)
Росіяни обстріляли ракетами місто Карлівка в Полтавській області, пошкоджено інфраструктуру (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

"Азов": наказ командування - тримати оборону

Підрозділ тримає зв'язок з командуванням.

"Азов": наказ командування - тримати оборону

Полк "Азов" та захисники Маріуполя, що знаходяться на заводі "Азовсталь", тримають зв'язок з командуванням. Про це під час пресконференції бійців "Азову" заявив офіцер розвідки Ілля Самойленко.

"У нас є зв'язок з командуванням. Наказ командування - тримати оборону", - зазначив Самойленко, зазначивши, що наразі не повідомлятиме деталей.

Нагадаємо, заступник командира полку Нацгвардії "Азов" Святослав Паламар (Калина) закликав політиків посилити зусилля щодо режиму припинення вогню та евакуації з Азовсталі.

Відзначимо також, що з території заводу Азовсталь вивели всіх жінок, дітей та літніх людей. На територію заводу прорвалися російські військові.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також