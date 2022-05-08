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В Одесі пролунали щонайменше п'ять вибухів

Постраждало три людини.

Одеса 8 травня зазнала чергових ракетних обстрілів збоку Росії. Як повідомляє місцеве видання "Думская", в місті пролунало щонайменше п'ять вибухів.

Фото: t.me/Bratchuk_Sergey

"За нашими даними, щонайменше одну ракету вдалося збити. Вона впала неподалік узбережжя у межах міської забудови. Декілька ракет вразили об'єкти на березі", - пише видання.

Повідомляється, що також постраждала громадянська інфраструктура.

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що внаслідок обстрілів постраждали три людини.

Фото: t.me/Bratchuk_Sergey

"Одеська обласна прокуратура розпочала розслідування масового ракетного обстрілу міста та області. Є 3 поранені особи. Також у прокуратурі заявили, що жодних військових об'єктів на цих територіях немає", - написав Братчук.

Фото: t.me/Bratchuk_Sergey

Фото: t.me/Bratchuk_Sergey

Фото: t.me/Bratchuk_Sergey

Нагадаємо, учора російські війська кілька разів обстрілювали Одесу. Ракети вцілили по одному з районів області, внаслідок чого постраждали 252 квартири.

Також в Одесі та області запровадили подовжену комендантську годину - з вечора 8 травня до ранку 10 травня.

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