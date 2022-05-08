В Одесі пролунали щонайменше п'ять вибухів

Одеса 8 травня зазнала чергових ракетних обстрілів збоку Росії. Як повідомляє місцеве видання "Думская", в місті пролунало щонайменше п'ять вибухів.
"За нашими даними, щонайменше одну ракету вдалося збити. Вона впала неподалік узбережжя у межах міської забудови. Декілька ракет вразили об'єкти на березі", - пише видання.
Повідомляється, що також постраждала громадянська інфраструктура.
Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що внаслідок обстрілів постраждали три людини.
"Одеська обласна прокуратура розпочала розслідування масового ракетного обстрілу міста та області. Є 3 поранені особи. Також у прокуратурі заявили, що жодних військових об'єктів на цих територіях немає", - написав Братчук.
Нагадаємо, учора російські війська кілька разів обстрілювали Одесу. Ракети вцілили по одному з районів області, внаслідок чого постраждали 252 квартири.
Також в Одесі та області запровадили подовжену комендантську годину - з вечора 8 травня до ранку 10 травня.