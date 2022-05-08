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​Укрзалізниця скасувала потяги до Одеси на 9 травня через комендантську годину

Також у місті буде зачинений залізничний вокзал.

​Укрзалізниця скасувала потяги до Одеси на 9 травня через комендантську годину
Одеса, ілюстративне фото
Фото: Укрінформ

На період дії подовженої комендантської години в добу 9 травня тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Також протягом дії комендантської години в місті буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна.

"Нагадаємо, що в Одесі запровадять комендантську годину з 22:00 8 травня до 05:00 10 травня. У зазначений період часу заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень", - додали в УЗ.

Нагадаємо, 8 травня Одеса зазнала чергових ракетних обстрілів збоку Росії. Постраждали три людини.

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