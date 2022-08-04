Росіяни встановили радіолокаційні перешкоди на Херсонщині, щоб сховати мости від ударів ЗСУ, – МО Британії

Це доводить, що поставлені Україні західними союзниками системи несуть загрозу окупаційним військам.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують завдавати ударів по російських військових опорних пунктах, особовому складу і базах тилового забезпечення і боєприпасів.

Це з високою ймовірністю впливатиме на матеріально-технічне забезпечення військових Росії та чинитиме тиск на підрозділи бойової підтримки, йдеться в оприлюдненому у твіттері звіті розвідки від Міністерства Великої Британії.

Аби зменшити нищівний вплив ударів ЗСУ по обʼєктах, ворог намагається замаскувати їх за допомогою радіолокаційних перешкод.

"Російські сили майже напевно розмістили пірамідальні радіолокаційні відбивачі у воді поблизу нещодавно пошкодженого Антонівського мосту та неподалік пошкодженого залізничного мосту, які обидва перетинають Дніпро в Херсоні", – зазначили в повідомленні.

Радарні відбивачі, ймовірно, використовуються, аби приховати переправи від радіолокаційних зображень та можливого наведення ракет. Це доводить, що поставлені Україні західними союзниками системи несуть загрозу окупаційним військам.

Нагадаємо, супутникові дані свідчать, що російські військові почали використовувати ще одну поромну переправу через Дніпро після ударів ЗСУ по мостах біля окупованого Херсона. Переправа використовується для переміщення військової техніки. Вперше супутник зафіксував її 1 серпня в районі селища Придніпровське Херсонської області, поряд з Антонівським залізничним мостом.