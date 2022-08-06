Український інститут подав заявку на проведення бієнале Manifesta в Україні у 2028 році

Український інститут ініціював проведення 17-тої європейської бієнале Manifesta в Україні у 2028 році. Про це повідомила пресслужба УІ.

Український інститут звернувся до керівництва бієнале з пропозицією провести її в Україні й висловив готовність стати партнером у процесі її підготовки та проведення. Під час відкриття 14-ї Manifesta, яка зараз проходить у Косово, її засновниця та директорка Гедвіґ Фієн повідомила, що розглядає можливість проведення 17-ої бієнале у 2028 році в Україні.

Це вже третя спроба України прийняти в себе мандрівну європейську бієнале. Попередня спроба була у 2019 році, коли до Києва приїджала делегація керівників бієнале і проводила зустрічі з київською владою, представниками уряду, Українського інституту та менеджерами культури. Підготовчий етап бієнале займає кілька років - команда Manifesta приїжджає в обране місто, проводить дослідження і готує проекти спільно з місцевими галереями, ініціативами та інституціями - тож у 2019-му розглядали умови проведення Manifesta-2022 та згодом обрали Косово.

Manifesta заснована в 1994 році і проводиться раз на два роки в різних містах Європи, починаючи з Роттердама (офіс бієнале розташований у Нідерландах). У 2006 році Маніфеста на Кіпрі зірвалася через політичну кризу. В 2014 році бієнале відбулася в Санкт-Петербурзі і її організаторів за це жорстко розкритикували - на тлі війни на Донбасі, анексії Криму, трагедії з літаком MH17 і російського законодавства, що дискримінує ЛГБТ.

У 2018 році Manifesta пройшла в Палермо, в 2020-му - у Марселі, у 2022 проходить у Приштині. 15-та Manifesta відбудеться у 2024 в Барселоні

Нагадаємо, у 14-й Manifesta бере участь українська художниця Алевтина Кахідзе.