Фільм "Оптика" за участю Андрія Римарука з фонду "Повернись живим" переміг на чотирьох міжнародних фестивалях

Короткометражна художня стрічка "Оптика" режисера та креативного директора фонду "Повернись живим" Олексія Новікова стала переможцем чотирьох міжнародних кінофестивалів у різних номінаціях та отримала відзнаки ще трьох.

Зокрема, фільм переміг на фестивалях Tokyo International Short Film Festival (переможець у номінації "Найкращий короткометражний фільм"), New York | Tri-State Film Festival, Across the Globe Film Festival (переможець у семи номінаціях, серед яких "Найкращий короткометражний фільм", "Найкращий режисер" та "Найкращий актор у головній ролі"), Toronto Indie Filmmakers Festival та ін. Про це йдеться у пресрелізі "Повернись живим".

Головну роль у фільмі зіграв директор військового напряму "Повернись живим" Андрій Римарук. Раніше він знімався у стрічках "Атлантида" і "Відблиск".

"Оптика" – це історія про один день ветерана Сергія Хатнього, який після повернення з війни вирішив розпочати нове життя – вкласти кошти в бізнес, помиритися з дружиною і батьком. І цей один день у цивільному житті показує, що деякі речі потрібно відпустити, а до деяких бути напоготові.

"«Оптика» – мабуть, перший в історії наповнений позитивом фільм про непросту долю ветерана. Наслідки війни та життєві негаразди повністю перекриваються тонким гумором, якого ми у повсякденному житті зазвичай не помічаємо. А життєва позиція головного героя настільки цікава і водночас закрита, що хочеться побачити продовження цієї неймовірної історії", – зазначив Римарук.

Крім того, фільм демонстрували в межах Всесвітнього благодійного кіномарафону на підтримку України CinemAid Ukraine в Ірландії.

Фестивалі, на які подано фільм, ще тривають, перелік нагород невдовзі може поповнитися. Режисер фільму – Олексій Новіков, автори сценарію – Валерія Кальченко та Олексій Новіков. Виробництво компанії ТОВ "Ессе Продакшн Хауc" за підтримки Державного агентства України з питань кіно та фонду "Повернись живим".