Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Українська ППО збила 7 з 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, – Повітряні Сили
Українська ППО збила 7 з 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, – Повітряні Сили
Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі
Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі
ОК "Південь" про перекидання сил ворога зі сходу на південь: "Є певний маневр, ми його спостерігаємо"
ОК "Південь" про перекидання сил ворога зі сходу на південь: "Є певний маневр, ми його спостерігаємо"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
​Новий пакет демократії
​Новий пакет демократії
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
ГоловнаКультура

Фільм "Оптика" за участю Андрія Римарука з фонду "Повернись живим" переміг на чотирьох міжнародних фестивалях

Стрічка показує один день із цивільного життя українського ветерана. 

Фільм "Оптика" за участю Андрія Римарука з фонду "Повернись живим" переміг на чотирьох міжнародних фестивалях
Фото: скрін

Короткометражна художня стрічка "Оптика" режисера та креативного директора фонду "Повернись живим" Олексія Новікова стала переможцем чотирьох міжнародних кінофестивалів у різних номінаціях та отримала відзнаки ще трьох. 

Зокрема, фільм переміг на фестивалях Tokyo International Short Film Festival (переможець у номінації "Найкращий короткометражний фільм"), New York | Tri-State Film Festival, Across the Globe Film Festival (переможець у семи номінаціях, серед яких "Найкращий короткометражний фільм", "Найкращий режисер" та "Найкращий актор у головній ролі"), Toronto Indie Filmmakers Festival та ін. Про це йдеться у пресрелізі "Повернись живим".

Головну роль у фільмі зіграв директор військового напряму "Повернись живим" Андрій Римарук. Раніше він знімався у стрічках "Атлантида" і "Відблиск".

"Оптика" – це історія про один день ветерана Сергія Хатнього, який після повернення з війни вирішив розпочати нове життя – вкласти кошти в бізнес, помиритися з дружиною і батьком. І цей один день у цивільному житті показує, що деякі речі потрібно відпустити, а до деяких бути напоготові. 

"«Оптика» – мабуть, перший в історії наповнений позитивом фільм про непросту долю ветерана. Наслідки війни та життєві негаразди повністю перекриваються тонким гумором, якого ми у повсякденному житті зазвичай не помічаємо. А життєва позиція головного героя настільки цікава і водночас закрита, що хочеться побачити продовження цієї неймовірної історії", – зазначив Римарук.

Крім того, фільм демонстрували в межах Всесвітнього благодійного кіномарафону на підтримку України CinemAid Ukraine в Ірландії. 

Фестивалі, на які подано фільм, ще тривають, перелік нагород невдовзі може поповнитися. Режисер фільму – Олексій Новіков, автори сценарію – Валерія Кальченко та Олексій Новіков. Виробництво компанії ТОВ "Ессе Продакшн Хауc" за підтримки Державного агентства України з питань кіно та фонду "Повернись живим". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також