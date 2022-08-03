Тривають роботи з підготовки усіх планів, проєктів та кошторисів для відновлення пошкоджених пам'яток.

У Харківській області російські загарбники вже пошкодили та зруйнували 113 об'єктів культурної спадщини.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов під час зустрічі з міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком.

Делегація відвідала низку об'єктів, які постраждали внаслідок російських обстрілів, та оцінила масштаби руйнувань.

Фото: Facebook/Олег Синєгубов

"Ми постійно перебуваємо на зв'язку з Міністерством та координуємо заходи для збереження культурних пам'яток області. Є спільно напрацьований алгоритм, який уже зараз дозволяє нам мінімізувати шкоду для об'єктів культури. Також тривають роботи з підготовки усіх планів, проєктів та кошторисів для відновлення пошкоджених пам'яток, яке почнеться одразу після нашої перемоги", - розповів очільник Харківщини.

Фото: Facebook/Олег Синєгубов

Він зазначив, що окремо обговорили долю зруйнованого музею Г. Сковороди в Сковородинівці.

Як заявив Синєгубов, наразі готується проєктно-кошторисна документація щодо відновлення цього об’єкта.

"До грудня має бути зроблена консервація, а вже після припинення бойових дій і визначення концепції майбутнього комплексу - він буде відбудований", - додав керівник ОВА.

Нагадаємо, Росія скоїла проти культурної спадщини України більш ніж 400 злочинів. Наразі вони зафіксовані на території 13 областей України та в Києві.

Нещодавно війська РФ знищили маріупольські мозаїки Алли Горської та Віктора Зарецького.