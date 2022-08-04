Український інститут запустив англомовний сайт з базою українських фільмів

Сайт пропонує посилання на легальний перегляд й інформацію про покази у кінотеатрах та на VOD-платформах.

Український інститут у партнерстві з компанією usheru запустили сайт ukrainefilms.com, який знайомить світового глядача з українським кіно. Про це повідомила пресслужба УІ.

На платформі можна знайти понад 600 українських фільмів — від архівних стрічок до сучасних новинок, а також отримати посилання на легальний перегляд. Сайт знаходить, де можна переглянути той чи інший український фільм залежно від геолокації людини. Користувачам пропонують перегляд у кінотеатрах різних країн та міст, якщо йдуть активні покази стрічки; або ж онлайн, якщо вона є на VOD-платформах країни перебування.

Фото: скрін

На початку повномасштабної війни представники ірландської компанії usheru звернулися до Українського інституту з прагненням допомогти Україні у межах своєї компетенцій — створення сайтів-агрегаторів для промотування фільмів різних країн. Результатом співпраці став сайт, покликаний популяризувати український кінопродукт та ширше познайомити з ним міжнародну аудиторію. «Війна в Україні завдала шкоди всім сферам українського життя, зокрема й кінематографу. Наша команда хотіла б трохи допомогти, тому ми долучилися до розвитку сайту, аби продемонструвати та просувати українську креативну галузь на світовій арені. Дивлячись українські фільми, глядачі усього світу можуть віддати шану українській культурі та підтримати кінопрофесіналів», — зазначив Олівер Феган, співзасновник та CEO usheru.

Наразі сайт працює у тестовому режимі.

Український інститут — державна установа при Міністерстві закордонних справ України, чия діяльність спрямована на покращення розуміння і сприйняття України у світі засобами культурної дипломатії.

usheru — це маркетингова технологічна компанія, орієнтована на кіно та розваги, яка дає змогу кіноорганізаціям, дистриб’юторам, студіям і культурним проектам по всьому світу будувати прямі відносини зі своєю аудиторією.

Нагадаємо, у конкурсній програмі Локарно покажуть фільм Крістіни Тинькевич «Як там Катя?». Стрічка увійшла до програми «Конкурс кінематографістів сьогодення».