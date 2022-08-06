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У Софії Київській відкрилась фотовиставка «Війна» Олександра Глядєлова

Проєкт проходить у рамках фестивалю Bouquet Kyiv Stage.

Олександр Глядєлов
Фото: Bouquet Kyiv Stage
Олександр Глядєлов

У Національному заповіднику “Софія Київська” проходить виставка фотографа Олександра Глядєлова «Війна». Виставка розташована у приміщенні “Хлібня” та представляє документальні фото, зроблені автором у період з лютого по травень у Києві, Бучі, Ірпені, Бородянці, Гостомелі, Мощуні, Чернігові, Харкові.

Фото: Bouquet Kyiv Stage

Фото: LB.ua

Проєкт відбувається у рамках фестивалю Bouquet Kyiv Stage.

Крім нього, на фестивалі відкрились ще дві фотовиставки: «Заради Життя» Єлизавети Клюзко, що представляє світлини українських жінок, які виношують дітей під час війни, та проєкт Дому Майстер Клас «Воїни Світу – Воїни Світла. Портрети» — відео та фотопортрети іноземних легіонерів-добровольців.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Олександр Глядєлов - фотограф, що знімає вразливі групи населення та воєнні конфлікти. Його фотографії використовують такі міжнародні організації, як MSF, HRW, The Global Fund, UNAIDS, UNICEF. Фотографує аналоговою камерою на чорно-білу плівку та сам друкує свої фотографії у домашній фотолабораторії в Києві. У 2020 році отримав Шевченківську премію за фотопроєкт «Карусель».

Нагадаємо, у липні виставка робіт Олександра Глядєлова, а також Олени Субач, Владислава Краснощока, Владислави Соловйової та Ігоря Бондаренка відкрилась у штаб-квартирі Світового банку в Вашингтоні.

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