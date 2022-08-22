Дві українські стрічки отримали відзнаки кінофестивалю в Сараєво

Одразу два українські фільми здобули нагороди кінофестивалю в Сараєво.

Драма “Клондайк” режисерки Марини Ер Горбач, представлена цьогоріч в основному конкурсі Sarajevo Film Festival, отримала нагороду за найкращу режисуру.

“Клондайк” розповідає історію життя родини, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року на Донеччині.

Крім цього, спеціальний приз журі в документальному конкурсі отримав фільм “Крихка пам’ять” режисера Ігоря Іванька.

“Крихка пам’ять” розповідає про дідуся режисера, відомого кінооператора Леоніда Бурлаку, який працював на Одеській кіностудії та зняв 30 повнометражних фільмів. Коли через хворобу Альцґеймера Леонід Бурлака починає втрачати пам’ять, його онук випадково знаходить фотоархів діда та досліджує минуле.

Також, в індустрійній секції фестивалю CineLink Co-Production Market переміг проєкт режисерки Марисі Нікітюк Cherry Blossoms. Він отримав 20 тис. євро.

Кінофестиваль в Сараєво (Sarajevo Film Festival) проходив із 12 по 19 серпня 2022 року. На 28-му кінофестивалі у Сараєво була представлена найбільша українська делегація за весь час існування події — Україну країну представляли одразу шість фільмів.

Нагадаємо, документальний фільм про Україну «Синдром Гамлета» отримав гран-прі «Тижня критики» в Локарно.