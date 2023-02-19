18 мігрантів знайшли мертвими у вантажівці біля Софії, відбулися арешти

Болгарська прокуратура висунула звинувачення 6 людям у торгівлі людьми після того, як у п’ятницю 18 афганських мігрантів знайшли мертвими у вантажівці поблизу столиці Софії.

Про це пише Reuters.

Прокуратура заявила, що вантажівка кинули біля села Локорсько після того, як водій і його супутник виявили, що багато із 52 мігрантів у прихованих відсіках вантажівки, які були ізольовані фольгою, втратили свідомість, а деякі вже померли.

Попри те що люди довго і сильно били по кабіні, водій відмовився зупинити вантажівку раніше, повідомив журналістам голова Національної слідчої служби, заступник генпрокурора Борислав Сарафов.

За словами Сарафова, 18 постраждалих померли від нестачі кисню в закритому просторі та утрудненого дихання, оскільки їх запхали у вантажівку, “як у консервну банку”.

“Жертви помирали повільно і болісно. Цей випадок демонструє надзвичайну бездушність і демонструє, що мігрантів сприймають лише як товар, який слід переправляти з одного місця в інше, незалежно від того, живі вони чи мертві”, – додав він.

Інші 34 мігранти, які були доставлені до лікарень у п'ятницю, залишаються в стабільному стані, повідомили чиновники.

П'ятеро з обвинувачених, серед яких є водій та його супутник, перебувають під вартою, а одного з підозрюваних у торгівлі людьми, якому вдалося втекти з країни, розшукують за європейським ордером на арешт.

Прокуратура заявила, що група переправляла мігрантів від кордону з Туреччиною через Болгарію до Сербії, звідки вони продовжували свій шлях переважно до Великобританії, Німеччини та Франції.

Ці смерті шокували Болгарію, ставши одним із найгірших таких інцидентів на сухопутному шляху через Балкани до Європи.

Тисячі людей, які тікають від війни та бідності на Близькому Сході, в Африці та Азії, вирушають у цю подорож, а Болгарія намагається впоратися зі збільшенням потоку мігрантів із сусідньої Туреччини в минулому році.

Нагадаємо, торік у листопаді у Києві про підозру повідомили дев'яти особам, які у складі двох злочинних груп вербували жінок для сексуальної експлуатації за кордоном та в Україні.