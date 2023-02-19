Сирія заявила про ізраїльський авіаудар по Дамаску

Ціллю став район, де розташовано будівлі сирійських служб безпеки та іранські обʼєкти.

Сирія заявила про ізраїльський авіаудар по Кафр-Сузі – високо охоронюваній зоні в столиці Дамаску, де розташовані служби безпеки, штаб-квартири розвідки та іранські обʼєкти. За повідомленням правозахисників, загинули 15 людей, але офіційно влада заявила про меншу кількість жертв, пише The Guardian.

Пошкоджено декілька будівель у центральній частині столиці, де будівлі служб безпеки розташовані серед житлових районів.

Сирійська обсерваторія з дотримання прав людини заявила, що в результаті удару, який стався поблизу іранського культурного центру, загинуло 15 людей, у тому числі цивільні. Міністерство оборони Сирії повідомило, що внаслідок удару, за попередніми даними, загинуло п’ять осіб, серед яких один солдат, і поранено 15 мирних жителів, деякі з них у важкому стані.

Ізраїльський військовий представник відмовився від коментарів.

Ізраїль протягом років бив по спонсорованих Іраном постачаннях зброї та місцях дислокації персоналу в Сирії. Ізраїльські офіційні особи рідко брали відповідальність за ці удари.

Останніми роками Іран розширив військову присутність у Сирії та створив там плацдарм у більшості контрольованих урядом районів. Іран також має у Сирії воєнізовані угруповання.

Нагадаємо, в грудні 2022 ізраїльські військові атакували ракетні батареї в Сирії. Удару було завдано після того як у бік Ізраїлю з сирійської території запустили зенітну ракету під час удару по Дамаску.