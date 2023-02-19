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Сирія заявила про ізраїльський авіаудар по Дамаску

Ціллю став район, де розташовано будівлі сирійських служб безпеки та іранські обʼєкти. 

Сирія заявила про ізраїльський авіаудар по Дамаску

Сирія заявила про ізраїльський авіаудар по Кафр-Сузі – високо охоронюваній зоні в столиці Дамаску, де розташовані служби безпеки, штаб-квартири розвідки та іранські обʼєкти. За повідомленням правозахисників, загинули 15 людей, але офіційно влада заявила про меншу кількість жертв, пише The Guardian

Пошкоджено декілька будівель у центральній частині столиці, де будівлі служб безпеки розташовані серед житлових районів. 

Сирійська обсерваторія з дотримання прав людини заявила, що в результаті удару, який стався поблизу іранського культурного центру, загинуло 15 людей, у тому числі цивільні. Міністерство оборони Сирії повідомило, що внаслідок удару, за попередніми даними, загинуло п’ять осіб, серед яких один солдат, і поранено 15 мирних жителів, деякі з них у важкому стані. 

Ізраїльський військовий представник відмовився від коментарів.

Ізраїль протягом років бив по спонсорованих Іраном постачаннях зброї та місцях дислокації персоналу в Сирії. Ізраїльські офіційні особи рідко брали відповідальність за ці удари. 

Останніми роками Іран розширив військову присутність у Сирії та створив там плацдарм у більшості контрольованих урядом районів. Іран також має у Сирії воєнізовані угруповання.

Нагадаємо, в грудні 2022 ізраїльські військові атакували ракетні батареї в Сирії. Удару було завдано після того як у бік Ізраїлю з сирійської території запустили зенітну ракету під час удару по Дамаску. 

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