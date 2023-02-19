Сьогодні повернулася з Туреччини в Україну перша група українських рятівників. Про це повідомляє у Telegram ДСНС України з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

За його словами, понад тиждень фахівці з ДСНС допомагали турецьким колегам розшукувати людей під завалами та ліквідовувати наслідки землетрусів.

“Не дивлячись на те, що Україна сама нині у полум’ї війни, ми готові надати потребуючим підтримку в біді. Бо сильні завжди допомагають та рятують. Слабкі ж здатні тільки нищити та вбивати”, – зазначив Клименко.

Фото: ДСНС України

Рятувальники працювали у місті Антак'я. Вони застосовували чуттєві прибори "Геофон" та телескопічні камери, щоб почути та побачити там, де людина не може цього зробити. Окрім сучасних приборів, допомагали фахівцям й спеціально навчені службові собаки.

Нагадаємо, станом на 18 лютого було відомо про понад 46 000 людей, які загинули під час землетрусу у Туреччині та Сирії.