Окупанти за добу понад 100 разів обстріляли Херсонську область

Російські окупаційні війська протягом доби 108 разів обстріляв Херсонську область.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 108 обстрілів, випустивши 482 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА", – написав Прокудін.

Він додав, що внаслідок обстрілів поранено трьох людей.

Крім того, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Вчора ввечері російські окупанти вдарили двома ракетами С-300 біля готелю в середмісті Харкова. В результаті обстрілу пошкоджено будівлю готельного комплексу, де в момент удару перебували понад 30 цивільних осіб. Також сталося загоряння кількох автомобілів. Відомо про 11 постраждалих.