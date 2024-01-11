Українські військові за добу ліквідували близько 830 окупантів, ‒ Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення Рсія втратила приблизно 367620 чоловік особового складу.

Як пише Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько (+830) осіб / persons,

танків ‒ 6050 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 11238 (+22) од,

артилерійських систем – 8699 (+15) од,

РСЗВ – 957 (+1) од,

засоби ППО ‒ 641 (+2) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+0),

крилаті ракети ‒ 1806 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11596 (+21) од,

спеціальна техніка ‒ 1337 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, 2 складах боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби противника.