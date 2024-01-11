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Українські військові за добу ліквідували близько 830 окупантів, ‒ Генштаб

Нашим захисникам вдалося знищити 12 ворожих танків та 2 ППО.

Українські військові за добу ліквідували близько 830 окупантів, ‒ Генштаб
Фото: Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення Рсія втратила приблизно 367620 чоловік особового складу.

Як пише Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько (+830) осіб / persons,
  • танків ‒ 6050 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11238 (+22) од,
  • артилерійських систем – 8699 (+15) од,
  • РСЗВ – 957 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 641 (+2) од,
  • літаків – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 1806 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11596 (+21) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1337 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, 2 складах боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби противника. 

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