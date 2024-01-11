Минулого року постраждалим від підриву Каховської ГЕС держава виплатила по 5 тисяч гривень допомоги

Ще по 6600 гривень постраждалі отримали від міжнародних організацій.

У 2023 році постраждалим від підтоплення через підрив ворогом Каховської ГЕС виплачено понад 200 мільйонів гривень фінансової допомоги.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції окупованих територій.

Минулого року фінансову підтримку від держави у розмірі 5000 гривень на особу отримали понад 23 тисячі мешканців Херсонщини та Миколаївщини на загальну суму більш ніж 115 мільйонів гривень.

Крім того, від міжнародних організацій постраждалим жителям цих областей було виплачено допомогу на загальну суму понад 88 мільйонів гривень. Зокрема, майже 13,4 тисячі мешканців Миколаївщини та Херсонщини отримали по 6600 гривень.

Ця грошова допомога виплачувалася людям, які на момент підриву ГЕС проживали (були зареєстровані/задекларовані) у населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення.

Каховську гідроелектростанцію підірвали російські окупанти у ніч на 6 червня 2023 року, що є воєнним злочином, а також розглядається як акт екоциду.