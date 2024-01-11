У прокат виходять стрічки Берлінале «Сісі і я» та «Учительська»

25 січня розпочнуться покази біографічної історичної драми «Сісі і я» режисерки Фрауке Фінстервальдер. Про це повідомляє пресслужба кінокомпанії «Артхаус Трафік».

Ця прем’єра Берлінале 2023 — фільм показали в секції «Панорама», до якої відбирають стрічки з яскраво вираженим політичним, гендерним або соціальним контекстом. Стрічка розповідає про австрійську імператорку Сісі з погляду її вірної супутниці Ірми. В основі сценарію лежать історичні твори справжньої фрейліни монархині — Ірми Штарах. Її роль виконала Найкраща європейська акторка 2023 року (за версією Європейської кіноакадемії) Сандра Гюллер («Анатомія падіння», «Зона інтересу»).. Саундтрек до фільму написав британський трип-хоп гурт Portishead.

Фільм номінували на Німецьку кінопремію 2023 року в категоріях «Найкраща акторка в головній ролі», «Найкраща операторська робота», «Найкращий звук». А за «Найкращий дизайн костюмів» фільм отримав нагороду Німецької кінопремії. Українська прем’єра минула на шостому фестивалі «Тиждень швейцарського кіно». Розклад показів незабаром з’явиться на сторінці фільму.

8 лютого розпочнуться покази німецького претендента на «Оскара» – німецької драми «Учительська» режисера Ількера Чатака. Головна героїня — молода вчителька-ідеалістка Карла Новак. Коли одного з учнів школи підозрюють у крадіжці, вона вирішує докопатися до суті справи. Однак її, на перший погляд, невинні дії згодом призводять до непередбачуваних наслідків. Головну роль у картині виконала акторка Леоні Бенеш, відома за своїми роботами в серіалах «Корона» й «Вавилон-Берлін».

Світова прем’єра відбулася на Берлінале 2023 в секції «Панорама». «Учительську» відзначили на фестивалі Призом Label Europa Cinemas і Нагородою C.I.C.A.E. Стрічка була номінована за Найкращу жіночу роль та Найкращий сценарій на Премію Європейської кіноакадемії. Також картина отримала одразу п’ять відзнак від Німецької кінопремії: за Найкращі фільм, режисерську роботу, жіночу роль, сценарій і монтаж. Українська прем’єра відбулася на 29-му кінофестивалі «Нове німецьке кіно». Розклад показів з’явиться на сторінці фільму.