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«Прісцилла»: свобода руху

Сьогодні в прокаті з’явиться новий фільм Софії Копполи: режисерка, якій довелося боротися за вихід з тіні знаменитого батька, розповідає історію дружини Елвіса Преслі — її шлях до самостійності. Роботу над сценарієм контролювала сама Прісцилла Преслі, яка також продюсувала фільм. Українська премʼєра стрічки відбулася на Київському тижні критики

Про тему жіночої ізоляції та емансипативний погляд режисерки на стандарт «дружина знаменитості» розповідає кінокритик Дмитро Десятерик.

Літературною основою сценарію, написаного одноосібно Софією Копполою, стала автобіографічна книга Прісцилли Преслі «Елвіс і я». Фільм розповідає про 14 років з життя Прісцилли (уродженої Больє), починаючи зі знайомства з Елвісом у 1959 році на військовій базі в Західній Німеччині й до розриву стосунків у 1972-му. Прем'єра стрічки відбулася в основному конкурсі Венеційського кінофестивалю. Виконавицю головної ролі Кейні Спені нагородили кубком Вольпі за найкращу жіночу роль.

Цей фільм здебільшого розглядають як антитезу позаторішньому релізу База Лурманна «Елвіс». Там у Прісцилли буквально кілька реплік, а назагал картина присвячена протистоянню між співаком і його менеджером Томасом «Полковником» Паркером. 

Однак цікавіше відштовхуватися від доробку самої Копполи.

Кейні Спені у фільмі «Прісцилла»
Фото: kinofilms.ua
Кейні Спені у фільмі «Прісцилла»

Серед сталих мотивів режисерки — ізоляція жінок, їхня відгородженість від соціуму, здебільшого через сімейні обставини. Консервативна родина Лісбонів ховає вдома своїх дочок у «Незайманках-самогубцях» (1999), що згодом призводить до трагедії. Не надто вдалий шлюб і загубленість у нічному Токіо підштовхують Шарлотту (Скарлетт Йоганссон) у «Труднощах перекладу» (2003) до еротично забарвленої дружби з літнім американським актором (Білл Мюррей). Одруження з майбутнім королем Франції затискає Марію-Антуанетту (Кірстен Данст) у лабетах палацового протоколу й тронних обов’язків («Марія-Антуанетта», 2006).

Найбільше паралелей, звісно, саме з фільмом 2006 року. І там, і там юна дівчина одружується з королем (Елвіса почали так називати ще за життя) й потрапляє в цілковито чуже довкілля, яке живе за власними правилами. Антуанетта лишається з чоловіком до кінця — фатального, як ми знаємо. Прісцилла проривається до життя, яке нарешті належатиме їй. Але жодна з них не є жертвою — у Копполи, якою кепською не була б ситуація, героїні лишаються суб’єктами.

Кадр з фільму «Прісцилла»
Фото: kinofilms.ua
Кадр з фільму «Прісцилла»

Кейні Спені раніше діставалися ролі другого плану, причому в доволі екстремальних сюжетах: у кримінальному трилері «Нічого хорошого в готелі “Ель Рояль”» (2018) вона зіграла кровожерливу хіпі-сектантку, у мінісеріалі «Мейр з Істтауна» — 17-річну мати, вбиту за нез’ясованих обставин, а в новому проєкті фантастичного циклу про Чужих (під продюсерством Рідлі Скотта) їй, здається, випаде воювати проти безжальних ксеноморфів. З таким досвідом бути протагоністкою в камерній драмі — неабиякий виклик.

Фото: architecturaldigest.com

А втім, Спені чудово відпрацьовує дорослішання Прісцилли — з перших кадрів, де постає типовою школяркою, тишком з косичкою-хвостиком. На питання батька дівчини, суворого офіцера (Арі Коен), чому саме вона, Елвіс відповідає загальним: «Доросла як на свій вік. Мені подобається проводити з нею час». Насправді Прісцилла має вигляд однієї з багатомільйонної множини «звичайних людей» — тієї маси, котра ходить на концерти й купує диски чи не робить цього, але так чи так існує у світі, котрий кориться цілковито інакшим ритмам, аніж виснажлива суєта підмостків. Тиха і спокійна дівчина здається чимось на кшталт живого антидота, який Преслі намагається ввести у свої будні, аби його не поглинув власний образ, який він створив на сцені й перед камерами.

Кадр з фільму «Прісцилла»
Фото: kinofilms.ua
Кадр з фільму «Прісцилла»

Роль Короля виконує Джейкоб Елорді — антигерой з підліткового серіалу «Ейфорія». Важко позбутися відчуття, що Коппола спиралася в кастингу на фізичні параметри: у тих моментах, де подружжя з’являється обіймаючись чи обличчям до обличчя, дружина мало не на дві голови нижча за чоловіка, який просто нависає над нею. Ця неспівмірність відбивається і в їхніх стосунках (до речі, що більш самостійною стає Прісцилла, то менше таких ракурсів). Для героя Елорді дружина — берегиня хатнього вогнища, і вибір для неї простий: «або я, або кар’єра»; він підганяє її під себе, переформатовує, контролюючи все: зачіску, одяг, макіяж, поведінку. «Ґрейсленд», омріяний фанатками рай, перетворюється на розкішну в’язницю. Коппола вміло використовує нинішню музейну законсервованість маєтку, аби показати його як місце, де час зупинився. Однак змальовуючи Елвіса як домашнього тирана, режисерка все ж уникає надмірної демонізації: він часто людина слабка й повна комплексів, не здатен упоратися з наслідками слави — і в чому є несподіване зближення з потрактуванням стрічки Лурманна. 

Кадр з фільму «Прісцилла»
Фото: kinofilms.ua
Кадр з фільму «Прісцилла»

Прикро, що, повністю зосередившись на Прісциллі, деталізуючи її життя, Коппола втрачає історію. На другому плані, наприклад, немає жодного мінімально цікавого персонажа: усі пласкі, усі взаємозамінні. Сюжет складають епізоди з різних років, однак потрібної динаміки від сцени до сцени годі й чекати. Монотонні сварки повторюються з одних і тих самих приводів; реакції Прісцилли й Елвіса доволі передбачувані. Прісцилла каже про зростання самотності, яка підштовхує її до розриву, але для зображення отаких буттєвих, важливих речей, для справжньої драматичної атмосфери в оповідному просторі фільму бракує місця. Маємо, по суті, щось на кшталт газетної хроніки, втіленої хіба що з більшим, ніж у газеті, бюджетом.

Спені частково рятує фільм. Якраз на неї та її трансформацію дійсно цікаво дивитися. Брак сюжетної енергії вона компенсує поступовими, ледь помітними, але вправними змінами в міміці, жестах, інтонаціях. Під фінал вирощує з покірливої напівдитини сильну особистість, переможницю — котра згодом стала успішною підприємницею та кіноакторкою. 

Власне, фільм цінний саме цим: емансипативним поглядом на стандарт «дружина знаменитості». Можна обертатися довкола зірки до скону, корячись її гравітації. А можна зрештою стати небесним тілом з власною траєкторією. Важкий, але можливий вибір.

Кадр з фільму «Прісцилла»
Фото: kinofilms.ua
Кадр з фільму «Прісцилла»

Дмитро Десятерик
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