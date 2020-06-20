Япония передаст ВСУ медицинское оборудование на $1,4 млн

Его направят в госпитали Харькова, Ирпеня и Львова.

Япония передаст Вооруженным силам Украины медицинское оборудование на сумму 1,4 млн долларов. Об этом 19 июня во время встречи с министром обороны Андреем Тараном сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Японии Такаши Кураи, информирует сайт Минобороны.

"Через представительство ООН в Украине до конца 2020 года планируется поставить очередную партию медицинского оборудования в госпитали в Харькове, Львове и Ирпене на сумму 1,4 млн долл США и обеспечить соответствующую профессиональную подготовку медицинского персонала", - говорится в сообщении.

Посол заверил, что кроме высокотехнологичного медицинского оборудования для нужд военно-медицинских учреждений Украины, Япония также передаст ВСУ медицинские препараты для противодействия коронавирусу.

По словам министра обороны, помощь Вооруженным силам от Японии в медицинской отрасли может достичь 4 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Япония передаст Украине партию противовирусного препарата фавипиравир ("Авиган").