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Украина открыла все пункты пропуска на границе с ЕС

Также открыта граница с Молдовой.

Украина открыла все пункты пропуска на границе с ЕС
Фото: dpsu.gov.ua

Украина открыла все пункты пропуска на границе со странами Европейского Союза и Молдовой.

Об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы.

Отмечается, что функционируют пункты пропуска, где возобновили работу смежные стороны.

"На этой неделе возобновилась работа двух пунктов пропуска после соответствующих решений властей соседних стран. Так, с 16 июня в пункте пропуска "Шегини", что на границе с Польшей, снова начали пропускать автотранспорт, а с 17 июня появилась возможность пересекать украинско-румынскую границу в пункте пропуска "Солотвино", - говорится в сообщении.

Госпогранслужба заявила о готовности обеспечить пропуск граждан, где смежные стороны возобновят работу КПВВ.

Напомним, Кабмин открыл границу с Россией и Беларусью. Возобновленно пешеходное сообщение с Беларусью и РФ и автомобильное - с Беларусью.

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