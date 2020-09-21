Філарет попросив Папу Римського підтримати ув’язненого в Італії нацгвардійця Марківа

Почесний патріарх Філарет написав відкритого листа на підтримку бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, який ув’язнений в Італії, а також закликав папу Франциска клопотати про незаангажований суд.

Про це повідомляє пресслужба УПЦ КП.

"Звертаюся до Його Святості Папи Римського Франциска, міжнародної та правозахисної громадськості, звернути увагу на цю ситуацію та, зі свого боку, клопотатися перед Урядом Італії про незаангажований судовий розгляд у справі українця Віталія Марківа", - написав Філарет.

Патріарх додав, що Марків є прикладом української незламності, адже відстоює не тільки свою честь і гідність, а й усього українського народу.

"Закликаю українців, які нині живуть в Італії, проявити свою громадянську позицію та всіма законними методами домагатися справедливого суду, долучившись до міжнародної акції «Free Markiv»", - додав патріарх Філарет.

30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення. Марків перебуває під вартою з дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію у справі Марківа.

The New York Times написала матеріал, в якому повідомлялося, що Італійський суд використовував фейкові матеріали російських і сепаратистських ЗМІ у справі Віталія Марківа.

У січні 2020 Рада прийняла заяву щодо кримінального переслідування нацгвардійця Марківа в Італії.

Апеляційний суд округу Ломбардія повинен був розглянути апеляційну скаргу, подану захистом Марківа, навесні 2020 року. Однак розгляд апеляції було заблоковано через коронавірус.

В Італії апеляційний процес у справі нацгвардійця Марківа почнеться 29 вересня. Наступне засідання призначене на 1 жовтня. Засідання суду в другій інстанції будуть відбуватися в апеляційному суді присяжних Мілана. Захист виступив за відкритий режим засідань із присутністю підсудного в залі.

У травні 2020 року група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і Київського політехнічного інституту в межах розслідування кримінального провадження Нацполіцією провела у Слов’янську слідчі експерименти про обставини загибелі італійського фоторепортера Роккеллі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року. Слідчі дії довели, що Віталій Марків не причетний до загибелі італійського фоторепортера.