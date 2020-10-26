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Костюк не змогла дограти фінал турніру в США

Під час розіграшу українка відчула біль у нозі.

Костюк не змогла дограти фінал турніру в США
Марта Костюк
Фото: Instagram

Четверта ракетка України Марта Костюк (№114 WTA) не зуміла дограти фінал турніру ITF в американському Мейконі.

У фінальному поєдинку 18-річна киянка зустрічалася з господинею змагань Кетрін Белліс (№173 WTA).

На початку вирішального сету тенісистки провели тривалий гейм. Під час чергового розіграшу українка відчула біль у нозі.

Порадившись із командою, Костюк знялася з поєдинку, втративши можливість завоювати свій четвертий у кар'єрі титул переможниці турніру ITF.

Марта Костюк (Україна) - Кетрін Белліс (США) - 4:6, 7:6 (7-4), 0:0 (відмова).

Варто наголосити, що в оновленому рейтингу WTA Марта підніметься на рекордну для себе 105-ту позицію.

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