Напередодні матчу Ліги чемпіонів "Ювентус" - "Барселона" Мессі висловився про суперництво з Роналду

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду

Капітан "Барселони" Ліонель Мессі побажав форварду "Ювентуса" Кріштіану Роналду якнайшвидшого одужання від коронавірусу, адже до їхнього матчу в другому турі групового етапу Ліги чемпіонів залишається лише 5 днів.

"Це суперництво з Роналду було і залишається особливим. Воно тривало багато років, а підтримувати певний рівень протягом тривалого часу непросто", - цитує аргентинця alfredopedulla.com.

"Дуель між мною і Кріштіану Роналду була дуже гарною на особистому рівні, і я думаю, людям вона сподобалася. Уболівальники "Реала", "Барселони", та й взагалі всі любителі футболу побачили грандіозне видовище. Сподіваємося подарувати їм ще більше емоцій", - додав Мессі.

"Очевидно, коли Кріштіану виступав за "Реал", ігри були особливими. Ці матчі завжди були особливими, але з Кріштіану на полі вони набули особливого значення. Однак тепер це минуле. Ми з нетерпінням очікуємо викликів. У середу може виникнути проблема. Ми сподіваємося, що Кріштіану зможе одужати від коронавірусу і взяти участь у цьому матчі", - висловив надію Лео.

Матч "Ювентус" - "Барселона" відбудеться 28 жовтня на стадіоні "Альянц Арена" в Турині. Стартовий свисток пролунає о 22:00.