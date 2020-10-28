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Син слідом за батьком забив свої перші голи в Лізі чемпіонів

Ліліан Тюрам може пишатися.

Напередодні в рамках другого туру Ліги чемпіонів у драматичному матчі в Менхенгладбасі "Боруссія" і "Реал" не змогли виявити переможця - 2:2.

Обидва м'ячі за господарів забив Маркус Тюрам.

Маркус Тюрам у боротьбі з Лукасом Васкесом
Фото: EPA/UPG
Маркус Тюрам у боротьбі з Лукасом Васкесом

Це перший і другий голи 23-річного француза в ЛЧ, і він забив їх лише в другому своєму матчі в турнірі.

Маркус уже випередив батька, чемпіона світу-1998 і Європи-2000 Ліліана Тюрама, за забитими голами в ЛЧ (у колишнього захисника "Ювентуса" один гол за 69 ігор).

Ліліан Тюрам (праворуч)
Фото: EPA/UPG
Ліліан Тюрам (праворуч)
Примітно, що Маркус відзначився дублем у матчі проти команди, яку очолює партнер його батька по "золотій" збірній Франції Зінедін Зідан.

Огляд поєдинку "Боруссія" - "Реал".

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