У Києві на заповненому на 15% НСК "Олімпійський" "Шахтар" у рамках другого туру Ліги чемпіонів приймав "Інтер" і зіграв у нульову нічию.
У першій половині зустрічі перевагою цілком володіли гості. Однак "гірники" за рахунок чисельності й умінню відстояли до перерви свої ворота недоторканими.
Одним із кращих у складі господарів був 19-річний голкіпер Анатолій Трубін. Чого тільки вартий його порятунок після пострілу Ромелу Лукаку зі штрафного.
На другу половину зустрічі підопічні Луїша Каштру також закрилися, і їм удалося встояти під натиском міланців.
У підсумку нульова нічия і "гірники" зберегли лідерство в групі.
Оновлення. Highlights матчу "Шахтар" - "Інтер".
"Реал" уник поразки в Менхенгладбасі в матчі проти "Борусії" на передостанній хвилині компенсованого часу - 2:2. Причому ще до 87-ї хвилини "Королівський клуб" програвав 0:2.
Огляд поєдинку "Борусія" - "Реал".
Після двох турів у "Шахтаря" 4 очки.
По два очки набрали "Інтер" і "Борусія".
Замикає квартет "Реал" (1 очко).