У Києві на заповненому на 15% НСК "Олімпійський" "Шахтар" у рамках другого туру Ліги чемпіонів приймав "Інтер" і зіграв у нульову нічию.

У першій половині зустрічі перевагою цілком володіли гості. Однак "гірники" за рахунок чисельності й умінню відстояли до перерви свої ворота недоторканими.

Одним із кращих у складі господарів був 19-річний голкіпер Анатолій Трубін. Чого тільки вартий його порятунок після пострілу Ромелу Лукаку зі штрафного.

На другу половину зустрічі підопічні Луїша Каштру також закрилися, і їм удалося встояти під натиском міланців.

У підсумку нульова нічия і "гірники" зберегли лідерство в групі.

Оновлення. Highlights матчу "Шахтар" - "Інтер".

Фото: EPA/UPG "Інтер" Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG

"Реал" уник поразки в Менхенгладбасі в матчі проти "Борусії" на передостанній хвилині компенсованого часу - 2:2. Причому ще до 87-ї хвилини "Королівський клуб" програвав 0:2.

Огляд поєдинку "Борусія" - "Реал".

Після двох турів у "Шахтаря" 4 очки.

По два очки набрали "Інтер" і "Борусія".

Замикає квартет "Реал" (1 очко).