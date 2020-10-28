Очного протистояння Мессі та Роналду сьогодні не буде

Сьогодні суперники київського "Динамо" в групі Ліги чемпіонів "Ювентус" і "Барселона" проведуть матч у Турині в рамках другого туру.
Однак довгоочікуваного протистояння Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду вболівальники не побачать. Як повідомляє footballitalia, португалець знову здав позитивний тест на коронавірус.
BREAKING: Reports Cristiano Ronaldo is STILL positive for COVID-19.— footballitalia (@footballitalia) October 27, 2020
Нагадаємо, початок поєдинку о 22:00.
Паралельно в Будапешті "Динамо" проведе свій матч проти "Ференцвароша".