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Очного протистояння Мессі та Роналду сьогодні не буде

Португалець укотре здав позитивний тест на COVID-19.

Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі
Фото: tycsports.com
Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі

Сьогодні суперники київського "Динамо" в групі Ліги чемпіонів "Ювентус" і "Барселона" проведуть матч у Турині в рамках другого туру.

Однак довгоочікуваного протистояння Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду вболівальники не побачать. Як повідомляє footballitalia, португалець знову здав позитивний тест на коронавірус.

Нагадаємо, початок поєдинку о 22:00.

Паралельно в Будапешті "Динамо" проведе свій матч проти "Ференцвароша".

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