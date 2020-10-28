Очного протистояння Мессі та Роналду сьогодні не буде

Фото: tycsports.com Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі

Сьогодні суперники київського "Динамо" в групі Ліги чемпіонів "Ювентус" і "Барселона" проведуть матч у Турині в рамках другого туру.

Однак довгоочікуваного протистояння Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду вболівальники не побачать. Як повідомляє footballitalia, португалець знову здав позитивний тест на коронавірус.

BREAKING: Reports Cristiano Ronaldo is STILL positive for COVID-19. — footballitalia (@footballitalia) October 27, 2020

Нагадаємо, початок поєдинку о 22:00.

Паралельно в Будапешті "Динамо" проведе свій матч проти "Ференцвароша".