"Шахтар" перервав неприємну матчеву серію в Лізі чемпіонів

"Гірники" зіграли "на нуль" з "Інтером".

У другому турі Ліги чемпіонів "Шахтар" у Києві зіграв у нульову нічию з "Інтером".

"Гірники" утримали свої ворота сухими вперше з 2015 року після 23 поєдинків поспіль (без урахування кваліфікацій), коли донецький клуб пропускав у Лізі чемпіонів.

Остання зустріч, у якій "Шахтар" залишив свої ворота сухими, відбулася 3 листопада 2015 року проти "Мальме" (4:0).

25 листопада того самого року стартувала неприємна серія "Шахтаря", коли майбутній переможець турніру "Реал" на "Арені Львів" відвантажив "гірникам" чотири голи, при цьому три отримав у відповідь.

Примітно, що й останнім клубом у рамках цієї серії став "Королівський клуб", який двічі вразив ворота "гірників" у матчі першого туру ЛЧ.