Катерина Коцар здобула для України історичне срібло Кубку світу з біг-ейру

Заключний етап Кубка світу в жіночому бігейрі відбудеться вже у березні на трампліні французького Тіня.

Катерина Коцар здобула для України історичне срібло Кубку світу з біг-ейру
Катерина Коцар
Фото: instagram.com/katia_kotsar

Українська спортсменка Катерина Коцар посіла друге місце на Кубку світу з фристайлу в жіночому біг-ейрі, який проходив у американському Стімбоуті.

Про це повідомляє Lb.ua.

За свій виступ українка отримала 152,50 бали за підсумками двох спроб.

Після першого стрибка українка йшла сьомою. Однак, після невдалих спроб у виконанні суперниць, Катерина змогла обійти всіх спортсменок, окрім представниці Канади Наомі Урнесс, яка врешті стала переможницею змагань.

Медаль Коцар - перша для України в історії виступів на Кубку світу в біг-ейрі. Досі іншим фристайлісткам збірної України не вдавалося потрапляти на цьому рівні до фіналів.

Заключний етап Кубка світу в жіночому біг-ейрі відбудеться вже у березні на трампліні французького Тіня.
﻿
