"Динамо" звільнило головного тренера Олександра Шовковського

Чотири поразки у п'яти матчах переповнили чашу терпіння керівництва клубу.

Футбольний клуб "Динамо" Київ на своєму сайті повідомив про припинення співпраці з головним тренером Олександром Шовковським та його штабом.

Причиною для звільнення коуча стали незадовільні результати: команда програла чотири із п'яти останніх матчів, а фінальною краплею став програш "Омонії" у Лізі Конференцій.

Чинний чемпіон України посідає лише сьоме місце у поточному чемпіонаті Прем'єр-ліги, не здобувши жодного залікового бала в останніх трьох турах - чого не траплялося з киянами ніколи.

Виконувати обов'язки головного тренера "Динамо" буде наставник команди U-19 Ігор Костюк.