Він став переможцем у найвищому дивізіоні професійного сумо Японії.

Український сумоїст Данило Явгусишин переміг на турнірі Kyushu Basho – шостому змаганні в календарі професійного сумо в Японії.

Про це повідомила пресслужба Японської асоціації сумо.

Упродовж турніру український сумоїст здобув дванадцять перемог і тричі поступився. Такий самий показник мав ще один атлет – Томокацу Хошорю з Монголії, тому переможця змагань визначали у плей-оф.

У цій сутичці перемогу святкував саме Явгусишин. Таким чином він уперше в історії став чемпіоном Kyushu Basho.

Нагадаємо, українець Явгусишин виступає під бойовим псевдонімом Аонішікі. Він має ранг сєківаке – третій за престижем у професійному сумо.