Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Український сумоїст Явгусишин переміг на турнірі Kyushu Basho-2025 і став володарем Кубка Імператора

Він став переможцем у найвищому дивізіоні професійного сумо Японії.

Український сумоїст Явгусишин переміг на турнірі Kyushu Basho-2025 і став володарем Кубка Імператора
Явгусишин після перемоги
Фото: nikkansports.com

Український сумоїст Данило Явгусишин переміг на турнірі Kyushu Basho – шостому змаганні в календарі професійного сумо в Японії.

Про це повідомила пресслужба Японської асоціації сумо.

Упродовж турніру український сумоїст здобув дванадцять перемог і тричі поступився. Такий самий показник мав ще один атлет – Томокацу Хошорю з Монголії, тому переможця змагань визначали у плей-оф.

У цій сутичці перемогу святкував саме Явгусишин. Таким чином він уперше в історії став чемпіоном Kyushu Basho.

Нагадаємо, українець Явгусишин виступає під бойовим псевдонімом Аонішікі. Він має ранг сєківаке – третій за престижем у професійному сумо. 
﻿
