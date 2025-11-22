Ла Ліга: «Барселона» розгромила «Атлетік» у першому матчі на оновленому «Камп Ноу»

Ламін Ямаль у матчі з «Атлетіком»

«Барселона» на домашній арені «Камп Ноу» декласувала «Атлетік» (4:0) у 13-му турі іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє пресслужба каталонців.

У складі «Барселони» забивали Левандовський і Фермін, дубль на рахунку Торреса. Ламін Ямаль натомість додав до активу два асисти.

Каталонці повернулися на «Камп Ноу» через понад 2 роки, упродовж яких арена перебувала на реконструкції.

Після перемоги підопічні Гансі Фліка очолили Ла Лігу з 31-м пунктом в активі. «Реал» теж набрав 31 очко, але має гіршу різницю забитих і пропущених м'ячів, тому опустився на другу сходинку.

Вершкові зіграють проти «Ельче» в 13-му турі Ла Ліги. Матч відбудеться завтра, 23 листопада. Початок – о 22:00 за Києвом.