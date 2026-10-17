Колишній футболіст збірної України Роман Максимюк загинув на війні з Росією

Він долучився до війська восени 2022 року.

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Колишній футболіст збірної України, київського «Динамо» та ще низки клубів Роман Максимюк загинув на війні проти Росії.

Про це в соцмережах повідомила його дружина Віра.

Максимюк доєднався до війська восени 2022 року, а 30 січня 2025 року зник безвісти під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку.

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Смерть воїна підтвердили результати ДНК-експертизи.

У 2025 році футболісти збірної України провели акцію на честь Романа: зробили командне фото з військовим кітелем та футболкою луцької «Волині», в складі якої Максимюк провів найбільше матчів у кар’єрі.

Він грав на позиції півзахисника, виступав у чемпіонатах України, Росії та Казахстану. В його активі також п’ять матчів у складі збірної України з футболу.

У 2000 році Максимюк ставав чемпіоном України й володарем національного Кубка в складі київського «Динамо».