На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення

Загалом за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 338 людей, з них 82 дитини.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення.

Про це повідомив очільник області Вадим Філашкін.

“За 20 травня росіяни поранили 1 жителя Донеччини: у Мирнограді”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію в Донецькій області станом на ранок 21 травня.

Покровський район. У Мирнограді поранено 1 людину, пошкоджено 5 будинків.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено 7 будинків. У Святогірську пошкоджено 1 будинок і кілька об’єктів на території бази відпочинку. В Іллінівці пошкоджено об’єкт інфраструктури. У Костянтинівці поранено 1 людину, пошкоджено 3 адмінбудівлі, 2 багатоповерхівки, 4 гаражі, автівку, лінію електропередач і газогін.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.