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Через дронову атаку на Київщині постраждала сім'я з дітьми

Чоловік та хлопчик поранені, у інших – гостра реакція на стрес. 

Через дронову атаку на Київщині постраждала сім'я з дітьми
Наслідки російської атаки
Фото: Нацполіція

Унаслідок нічної дронової атаки ворога постраждала сім'я з дітьми із Бориспільського району Київщини.

Про це повідомили у ОВА. 

У хлопця 17 років, дівчинки 3 років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років – різана рана стопи, а у чоловіка 30 років – різана рана надбрівної дуги. 

Всю необхідну медичнудопомогу надали на місці. Попередньо без госпіталізації. 

Наслідки російської атаки
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки

Падінням уламків збитої цілі пошкоджено приватний будинок, де знаходилися постраждалі. У будівлі вибито вікна та пошкоджено дах. 

Наразі вирішують питання забезпечення родини тимчасовим житлом. 

Також унаслідок ворожої атаки пошкоджено нежитловий будинок, автомобіль, складські приміщення та господарчі споруди.

  • У ніч на 21 травня Росія запустила 76 дронів. Протиповітряна оборона України знешкодила 63 із них.
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