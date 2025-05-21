Через дронову атаку на Київщині постраждала сім'я з дітьми

Унаслідок нічної дронової атаки ворога постраждала сім'я з дітьми із Бориспільського району Київщини.
Про це повідомили у ОВА.
У хлопця 17 років, дівчинки 3 років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років – різана рана стопи, а у чоловіка 30 років – різана рана надбрівної дуги.
Всю необхідну медичнудопомогу надали на місці. Попередньо без госпіталізації.
Падінням уламків збитої цілі пошкоджено приватний будинок, де знаходилися постраждалі. У будівлі вибито вікна та пошкоджено дах.
Наразі вирішують питання забезпечення родини тимчасовим житлом.
Також унаслідок ворожої атаки пошкоджено нежитловий будинок, автомобіль, складські приміщення та господарчі споруди.
- У ніч на 21 травня Росія запустила 76 дронів. Протиповітряна оборона України знешкодила 63 із них.