Через дронову атаку на Київщині постраждала сім'я з дітьми

Чоловік та хлопчик поранені, у інших – гостра реакція на стрес.

Унаслідок нічної дронової атаки ворога постраждала сім'я з дітьми із Бориспільського району Київщини.

Про це повідомили у ОВА.

У хлопця 17 років, дівчинки 3 років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років – різана рана стопи, а у чоловіка 30 років – різана рана надбрівної дуги.

Всю необхідну медичнудопомогу надали на місці. Попередньо без госпіталізації.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки

Падінням уламків збитої цілі пошкоджено приватний будинок, де знаходилися постраждалі. У будівлі вибито вікна та пошкоджено дах.

Наразі вирішують питання забезпечення родини тимчасовим житлом.

Також унаслідок ворожої атаки пошкоджено нежитловий будинок, автомобіль, складські приміщення та господарчі споруди.