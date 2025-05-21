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Росія запустила 76 дронів, ППО знешкодила 63 із них

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Сумщина.

Росія запустила 76 дронів, ППО знешкодила 63 із них
Фото: Сили оборони Півдня

У ніч на 21 травня Росія запустила 76 дронів. Протиповітряна оборона України знешкодила 63 із них.

Як повідомили у Повітряних силах, противник атакував 76-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, що у РФ. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 63 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 22 – збито вогневими засобами ураження, 41 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ  (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Сумщина.

Фото: Повітряні сили
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