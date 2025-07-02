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Офіс Генпрокурора: на 1 липня зафіксовано 368 фактів сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом

Ще в березні ця цифра була меншою — 344 фактів. Наразі 136 фактів стосуються чоловіків, 232 — жінок. І 19 — це неповнолітні.

Офіс Генпрокурора: на 1 липня зафіксовано 368 фактів сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом
Анна Сосонська
Фото: надано Анною Сосонською

На 1 липня зафіксовано 368 фактів сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом.

Про це в інтерв`ю LB.ua розповіла начальниця управління розслідування злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством під час конфлікту (СНПК) в Офісі Генерального прокурора України Анна Сосонська.

«Станом на початок липня цього року в нас було 368 фактів сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. З них 136 фактів стосуються чоловіків, 232 — жінок. І 19 — це неповнолітні», — заявила вона. 

Сосонська підкреслила, що йдеться саме про злочини, вчинені стосовно цивільних під час окупації. 

«Випадки сексуального насильства щодо військових у полоні та цивільних утримуванців ведуться окремо. Ці дані не розголошуються до завершення воєнного стану. Важливо, що такі військові — також одне з важливих джерел інформації. Ми ведемо системну роботу з ними після обміну. У певних випадках саме вони стають джерелом нових повідомлень про злочини СНПК, скоєні як щодо них, так і щодо цивільних осіб, з якими вони перебували в полоні», — наголосила вона. 

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Нагадаємо, станом на 3 березня 2025 року Офіс Генерального прокурора зафіксував 344 факти сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК), повідомили LB.ua. Більшість випадків стосуються жінок — 220, утім серед потерпілих є 124 чоловіки, а також неповнолітні дівчата і хлопці — 17. У Херсонській області найбільше епізодів сексуального насильства — 110. Також у Донецькій — 81, Київській — 60, Харківській — 40, Запорізькій — 23, Миколаївській — 10, Чернігівській і Луганській — по 8, Сумській — 3, в АРК — 1.

Читайте повну версію інтерв'ю: Анна Сосонська, голова управління ОГП: «Ми кваліфікуємо СНПК як системне, організоване переслідування цивільних або полонених».
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