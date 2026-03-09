За добу на Донеччині є жертва і поранені від обстрілів окупантів

За минулу добу росіяни вбили у Донецькій області одного жителя і поранили три людини.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 8 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Шабельківці”, – зазначив він.
Ще три людини в області за добу дістали поранення – у Дружківці.
- Учора повідомлялося, що Росія вранці 8 березня завдала авіаудару по Краматорську, внаслідок чого загинув 65-річний чоловік, пошкоджені майже 40 будинків.
- З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4077 людей, поранили 8997. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.