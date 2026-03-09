За добу на Донеччині є жертва і поранені від обстрілів окупантів

З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4077 людей, поранили 8997

За минулу добу росіяни вбили у Донецькій області одного жителя і поранили три людини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 8 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Шабельківці”, – зазначив він.

Ще три людини в області за добу дістали поранення – у Дружківці.