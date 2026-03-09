Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
За добу на Донеччині є жертва і поранені від обстрілів окупантів

З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4077 людей, поранили 8997

За минулу добу росіяни вбили у Донецькій області одного жителя і поранили три людини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 8 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Шабельківці”, – зазначив він.

Ще три людини в області за добу дістали поранення – у Дружківці. 

  • Учора повідомлялося, що Росія вранці 8 березня завдала авіаудару по Краматорську, внаслідок чого загинув 65-річний чоловік, пошкоджені майже 40 будинків.
  • З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4077 людей, поранили 8997. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

