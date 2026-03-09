Українця підозрюють в організації підприємства на окупованій території Донеччині, яке працювало на РФ

Він залучив спільника та призначив його директором підприємства “Фирма “Ви-Ва”.

Офіс Генерального прокурора викрив групу осіб, які організували роботу підприємства на тимчасово окупованій території Донецької області та фактично працювали на економіку держави-агресора.

Про це йдеться у пресрелізі прокурорів.

Двом особам повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, після окупації підприємство перереєстрували спочатку за так званим законодавством “ДНР”, а згодом – за законодавством РФ. Воно продовжило господарську діяльність, постачало сталеву продукцію російським державним підприємствам та сплачувало податки до бюджету РФ.

Організатором схеми є громадянин України, який залучив спільника та призначив його директором підприємства “Фирма “Ви-Ва”. Той керував роботою компанії у Донецьку, тоді як загальний контроль здійснював організатор, перебуваючи на підконтрольній Україні території.

У 2024–2025 роках підприємство повністю працювало в правовому полі РФ: сплачувало податки через російське казначейство та Федеральну податкову службу, проводило фінансові операції через державний “Промсвязьбанк” і постачало продукцію підприємству “ГУП ДНР “Винтер”, створеному окупаційною владою. Загалом перераховано понад 1,6 млн російських рублів податків та інших платежів.

Фото: Офіс генпрокурора

Також встановлено, що працівникам підприємства, які брали участь у бойових діях проти України, організовували додаткові виплати.

Проведено обшуки у Дніпрі та Дніпропетровській області за місцями проживання підозрюваних, а також у їхніх офісних і складських приміщеннях. Вилучено документи, мобільні телефони та техніку, що підтверджують протиправну діяльність.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші причетні особи.