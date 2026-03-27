Омбудсман пояснив, навіщо зберігає контакт з російською колегою

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, навіщо йому доводиться спілкуватися з російською колегою Тетяною Москальковою.

Як пише Укрінформ, український омбудсман називає ці контакти гуманітарним діалогом, який потрібен для того, щоб "зберегти людяність там, де її намагаються зруйнувати".

За словами Лубінця, головна причина полягає у можливості передавати листи та посилки українським військовополоненим на території РФ, а також отримувати відомості від них.

За час з грудня 2023 року понад 3600 листів було передано нашим бранцям, а кількість посилок сягнула 5 тисяч. Українські захисники змогли надіслати додому 1128 листів.

Лубінець також зазначив, що за спільною домовленістю здійснюється взаємний моніторинг щодо дотримання прав людини у місцях утримання полонених і в'язнів та під час репатріації.