Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Угорщина заборонила трьом українцям вʼїзд до Шенгенської зони за критику Орбана
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Омбудсман пояснив, навіщо зберігає контакт з російською колегою

Гуманітарний діалог потрібен, щоб військовополонені мали можливість отримувати листи та посилки.

Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини
Фото: Олександр Ратушняк

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, навіщо йому доводиться спілкуватися з російською колегою Тетяною Москальковою.

Як пише Укрінформ, український омбудсман називає ці контакти гуманітарним діалогом, який потрібен для того, щоб "зберегти людяність там, де її намагаються зруйнувати".

За словами Лубінця, головна причина полягає у можливості передавати листи та посилки українським військовополоненим на території РФ, а також отримувати відомості від них.

За час з грудня 2023 року понад 3600 листів було передано нашим бранцям, а кількість посилок сягнула 5 тисяч. Українські захисники змогли надіслати додому 1128 листів.

Лубінець також зазначив, що за спільною домовленістю здійснюється взаємний моніторинг щодо дотримання прав людини у місцях утримання полонених і в'язнів та під час репатріації. 

